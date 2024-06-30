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Союзники США опасаются снижения стабильности в Европе после выхода Байдена из гонки

CNN: в НАТО опасаются усиления позиции Китая и РФ после выхода Байдена из гонки

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Brian Snyder/Reuters

Союзники Вашингтона в НАТО опасаются, что выход президента США Джо Байдена из президентской гонки укрепит позиции России и Китая и приведет к снижению стабильности на европейском континенте. Об этом сообщает телеканал CNN.

Опрошенные телеканалом дипломаты считают, что снятие Байдена с выборов позволит Москве и Пекину усилить свое влияние и нанести ущерб «демократической системе США». По данным CNN, проявленная США слабость даст новые возможности недругам Вашингтона.

30 июня американский журнал The New Yorker выпустил статью, присоединившись к другим крупным изданиям, с призывом к Байдену не участвовать в предстоящих президентских выборах из-за провала на дебатах с Дональдом Трампом.

29 июня редакционный совет американской газеты The New York Times призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

До этого вице-президент США Камала Харрис признала, что выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его «звездным часом».

Ранее американский телеканал раскрыл чувства Байдена после дебатов с Трампом.

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