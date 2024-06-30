НАТО и ЕС опасаются выхода Байдена из президентской гонки

Союзники США по НАТО и Евросоюзу опасаются, что в случае возможного снятия кандидатуры президента США Джо Байдена для участия в выборах, противники страны, в частности Россия и КНР, смогут посеять раздор в американском государстве. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечают, что опасения не связаны со способностью Байдена принимать решения, ведь его окружают здравомыслящие люди. Также союзники США допускают возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Основным предметом беспокойства является то, что США не могут обеспечить стабильность в период неопределенности, подчеркивает CNN. Если Байден выйдет из президентской гонки на таком позднем этапе, то это может подорвать весь избирательный процесс, что позволит Китаю и России обрушиться с критикой на демократическую систему США, говорится в публикации.

До этого стало известно, что спонсоры Демократической партии Соединенных Штатов обсуждают возможность исключить Джо Байдена из списка кандидатов в президенты страны против его воли на фоне неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом.

Ранее на Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа.