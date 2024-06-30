Во Франции начались досрочные парламентские выборы

Во Франции открылись избирательные участки для досрочных парламентских выборов, передает радио BFMTV.

«В 8 часов утра французы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов парламента, которые будут в течение пяти лет», — сообщает радио.

Первые результаты будут опубликованы в 20:00, когда закроются последние избирательные участки.

Выборы были назначены в связи с решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание на фоне проигрыша выборов в Европарламент.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.

Ранее в Британии предрекли исход решения Макрона о досрочных выборах.