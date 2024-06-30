Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции начались досрочные парламентские выборы

BFMTV: во Франции начались внеочередные парламентские выборы

Во Франции открылись избирательные участки для досрочных парламентских выборов, передает радио BFMTV.

«В 8 часов утра французы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов парламента, которые будут в течение пяти лет», — сообщает радио.

Первые результаты будут опубликованы в 20:00, когда закроются последние избирательные участки.

Выборы были назначены в связи с решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание на фоне проигрыша выборов в Европарламент.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.

Ранее в Британии предрекли исход решения Макрона о досрочных выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами