Во Франции начались досрочные парламентские выборы

Во Франции открылись избирательные участки для досрочных парламентских выборов, передает радио BFMTV.
«В 8 часов утра французы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов парламента, которые будут в течение пяти лет», — сообщает радио.
Первые результаты будут опубликованы в 20:00, когда закроются последние избирательные участки.
Выборы были назначены в связи с решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание на фоне проигрыша выборов в Европарламент.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские власти следят за предвыборной кампанией во Франции и признают, что исход голосования представляет интерес для Кремля.
Ранее в Британии предрекли исход решения Макрона о досрочных выборах.