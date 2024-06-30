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NYT раскрыла, кто поможет Байдену в предвыборной кампании

NYT: жена Байдена сыграет ключевую роль в предвыборной кампании

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Charles Dharapak/AP

Супруга действующего президента США Джо Байдена может повлиять на окончательное решение мужа об участии в выборах. Об этом пишет газета The New York Times.

«Джилл — последний и самый важный голос. Она знает его (Байдена) и страстно любит. Большинство важных решений принимается с участием Валери (младшая сестра Байдена. — Ред.) и Джилл», — рассказал Джон Морган, ключевой спонсор Байдена.

Издание утверждает, что если бы Байден всерьез задумался о том, чтобы покинуть президентскую гонку, позволив более молодому кандидату заменить его, первая леди стала бы главной, помимо самого президента, в принятии этого решения.

До этого жена Байдена призвала не судить о его президентстве по 90 минутам дебатов.

Ранее Камала Харрис признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом.

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Выборы в США — 2024
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