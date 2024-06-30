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Немецкий депутат рассказал о причастности США к атаке на «Северный поток — 2»

Депутат Котре: доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримы

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Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает очередным доказательством причастности Соединенных Штатов к подрыву газопровода «Северный поток — 2» слова члена партии СДПГ Томаса Крюгера о попытке США помешать завершению строительства трубы. Об этом Котре заявил в разговоре с «Известиями».

Он также отметил, что экоактивисты и различные неправительственные организации, продвигающие зеленую повестку, на самом деле ставили себе задачу вести активную пропаганду против поставок газа из РФ.

«Мы, конечно, считаем, что, благодаря этой ситуации сошелся пазл, указывающий на причастность США к атаке. Доказательства неоспоримы», — сказал депутат.

Котре добавил, что вину исполнителя теракта, возможно, смогут установить только спустя продолжительное время, например — через 10 лет, когда на повестке дня будут совсем другие вопросы.

До этого стало известно, что комиссия вызвала в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока — 2» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку — 2».

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