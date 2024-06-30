В США сообщили, что спонсоры демократов могут отстранить Байдена от выборов

Спонсоры демократической партии Соединенных Штатов обсуждают возможность исключить Джо Байдена из списка кандидатов в президенты страны против его воли на фоне неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что спонсоры оказались сильно обеспокоены, так как некоторые из самых богатых людей США выразили сочувствие из-за слабого выступления Джо Байдена на дебатах. Теперь они обсуждают, как изменить ход предвыборной гонки.

До этого вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его «звездным часом».

Экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден.

Кортеж Джо Байдена в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке.

Портал Axios со ссылкой на свои источники писал, что Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Ранее на Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа.