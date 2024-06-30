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Британия может прекратить продажи оружия Израилю

Telegraph: лейбористы в случае победы прекратят продажу оружия Израилю

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Оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в Великобритании прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии. Об этом заявил бывший британский теневой министр иностранных дел и кандидат на переизбрание в парламент Фабиан Гамильтон, чьи слова приводит Telegraph.

«Что касается вопроса о продаже оружия, если мы выиграем выборы на следующей неделе, то мы остановим продажи оружия Израилю немедленно», — заявил политик.

Гамильтон добавил, что лейбористы также остановят продажу оружия и Саудовской Аравии, которая является британским самым крупным клиентом.

До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон сообщал, что Лондон не намерен прекращать выдачу экспортных лицензий на продажу оружия Израилю. В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о возобновлении прежнего объема поставок американского оружия для израильской армии необходимо решить в ближайшем будущем.

Ранее Элтон Джон призвал британцев голосовать за Лейбористскую партию.

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