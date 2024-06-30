Камала Харрис признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом не было его «звездным часом». Ее слова передает пресс-служба Белого дома.

При этом она выразила уверенность в победе представителя демократической партии на предстоящих выборах президента США.

В ночь на 30 июня Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Байден оценил свою работу в качестве президента США.