Трамп оценил дебаты с Байденом

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах затмило провальное выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился», — написал он.

В ночь на 30 июня Джилл Байден, супруга Джо Байдена, рассказала, что после дебатов с Дональдом Трампом он чувствовал себя не очень хорошо.

Журнал Time писал, что демократической партии некем заменить Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее Байден перепутал Италию и Францию.