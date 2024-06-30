Жена Байдена посетовала на его самочувствие на дебатах с Трампом

Джилл Байден, супруга президента Соединенных Штатов Джо Байдена, рассказала, что после дебатов с Дональдом Трампом он чувствовал себя не очень хорошо. Ее слова передает Bloomberg.

«После дебатов он сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя так уж хорошо». И я сказала: «Мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года пребывания на посту президента», — сказала она.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Отмечалось, что Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Ранее сообщалось, что Байдена могут заменить более молодым кандидатом.