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Байден перепутал Италию и Францию

Байден перепутал кладбище во Франции с итальянским

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию. Слова Байдена передает пресс-служба Белого дома.

Действующий президент США заявил, что Дональд Трамп отказался посещать кладбище павших участников мировых войн.

«Он не пошел бы на кладбище в Италии», — заявил Байден, имея в виду кладбище во Франции.

После этого американский президент сказал, что его сын пал, «но не в Италии, а в Ираке». При этом причиной ухода сына Байдена Бо стало онкологическое заболевание.

До этого Байден, комментируя призыв New York Times снять свою кандидатуру с выборов, заявил, что не сделает этого и пообещал сторонникам в Нью-Йорке, что победит.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее в Германии увязали провал Байдена на дебатах с крахом США.

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