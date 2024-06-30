Байден прокомментировал призыв снять свою кандидатуру с выборов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя призыв New York Times снять свою кандидатуру с выборов, заявил, что не сделает этого и пообещал сторонникам в Нью-Йорке, что победит. Слова Байдена передает пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, конкуренция на выборах будет несложной. Действующий глава американской администрации отметил, что его нужно сравнивать не с «Господом Всемогущим», а с альтернативой. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является подлинной угрозой страны.

30 июня экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден.

Журнал Time писал, что демократической партии некем заменить действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Байден заявил, что дебаты с Трампом прошли для него не очень удачно.