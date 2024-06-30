Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден прокомментировал призыв снять свою кандидатуру с выборов

Байден заявил, что не снимется с выборов президента США и одержит победу

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя призыв New York Times снять свою кандидатуру с выборов, заявил, что не сделает этого и пообещал сторонникам в Нью-Йорке, что победит. Слова Байдена передает пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, конкуренция на выборах будет несложной. Действующий глава американской администрации отметил, что его нужно сравнивать не с «Господом Всемогущим», а с альтернативой. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является подлинной угрозой страны.

30 июня экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден.

Журнал Time писал, что демократической партии некем заменить действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Байден заявил, что дебаты с Трампом прошли для него не очень удачно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами