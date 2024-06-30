Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байдена могут заменить более молодым кандидатом

WSJ: демократическая партия США хочет заменить Байдена более молодым кандидатом

close
100%
Marco Bello/Reuters

Экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден. Ее слова передает The Wall Street Journal.

Он заявил, что демократы собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Отмечалось, что Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Ранее Байден заявил, что дебаты с Трампом прошли для него не очень удачно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами