Байден заявил, что дебаты с Трампом прошли для него не очень удачно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вечер, когда проходили дебаты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, был не очень хорошим для него. Слова Байдена передает пресс-служба Белого дома.

«У меня был не очень хороший вечер, но и у Трампа тоже», — заявил Байден, пообещав, что он одержит победу на президентских выборах.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Отмечалось, что Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Ранее Байдена призвали уйти в отставку.