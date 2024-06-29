Кадыров ответил на заявления Бастрыкина об исламистах-террористах

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил председателю Следственного комитета Российской Федерации на его заявления о террористах-исламистах. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По мнению Кадырова, Бастрыкину следует быть предельно аккуратным в подобных высказываниях, ведь мусульмане не совершали и не совершают террористические акты.

Глава Чечни также выразил надежду на то, что председатель СКР впредь не будет сравнивать ислам с террором.

До этого Бастрыкин в рамках Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге поддержал предложение о запрете никабов в России.

Он подчеркнул, что согласен с тем, что надо «срочно все это запретить», имея в виду закрытую религиозную одежду.

Бастрыкин напомнил, что недавние нападения на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты.

Накануне стало известно, что один из участников теракта в Дагестане имел при себе никаб. Не исключено, что террорист планировал использовать никаб, чтобы скрыться с места преступления.

Ранее в Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды.