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Лидер турецкой оппозиции рассчитывает на встречу с Асадом

Лидер турецкой оппозиции рассчитывает на встречу с Асадом через месяца-полтора

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Dilara Senkaya/Reuters

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель заявил, что надеется на встречу с сирийским президентом Башаром Асадом в Сирии через месяц-полтора. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие месяц-полтора - если получится, гарантий дать не могу – я проведу встречу с Асадом. Может быть, перед этим я даже встречусь с главой МИД Турции и президентом Эрдоганом», – сказал Озель, отметив, что поддерживает закулисную дипломатию с президентом Сирии, результаты которой, по его словам, весьма позитивные.

Озель подчеркнул, что собирается обсудить с Асадом ситуацию с сирийскими беженцами в Турции, которую оппозиция называет одной из главных проблем.

До этого Озель заявил о планах посетить Российскую Федерацию и ряд других стран в ближайшее время. Он также отметил, что считает правильной политику своей страны по неприсоединению к санкциям против России.

Ранее сообщалось, что Эрдоган готов нормализовать отношения с Сирией.

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