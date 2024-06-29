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Стало известно, когда Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности

Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности на следующей неделе

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Shutterstock

Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности в течение нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, на следующей неделе в Варшаву прибудет украинский лидер Владимир Зеленский, и если ничего не случится, то во время его визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности.

Источник РИА Новости добавил, что сторонам важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита НАТО, который будет проходить в Вашингтоне с 9 по 11 июля. По его словам, польское правительство хочет таким образом послать сигнал участникам саммита о том, что Украине надо помогать еще сильнее.

До этого польский вице- премьер и глава министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что власти страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак ранее комментировал заявления о риске краха Польши из-за Украины и проамериканского курса. Эксперт подчеркнул, что Москва не угрожает Варшаве, однако общие действия Запада могут привести к мировому конфликту. Он добавил, что Польша, поставляя оружие Киеву, отправляя наемников в помощь ВСУ, сама принимает участие в боевых действиях.

Ранее страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.

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