Реформист Пезешкиян обходит Джалили на выборах президента Ирана

После подсчета пятой части голосов на выборах президента Ирана лидирует экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов. Об этом со ссылкой на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами сообщает ТАСС.

После подсчета 12 млн голосов (всего 61 млн избирателей) он обходит консерватора Саида Джалили.

Несколько часов назад соотношение голосов было иным: Джалили опережал Пезешкияна.

В избирательном штабе республики проинформировали, что к настоящему времени обработаны бюллетени в 32,2 тыс. из 58 тыс. избирательных участков. Разрыв между кандидатами небольшой: Пезешкиян набирает 5 млн голосов, Джалили — 4,875 млн.

Победить должен кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Если этого не случится, 5 июля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Накануне дня старта голосования с выборов снялся мэр Тегерана Алиреза Закани, который попросил двух наиболее популярных политиков от лагеря консерваторов — Джалили и Галибафа — объединить усилия против реформиста Пезешкияна.

14-е выборы главы государства стали внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее в МИД назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.