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Джалили обходит Пезешкиана на выборах президента Ирана

Избирком Ирана: Джалили перехватил лидерство у Пезешкиана на выборах президента

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Ebrahim Noroozi/AP

Консерватор Саид Джалили опережает своего конкурента реформиста Масуда Пезешкиана на внеочередных выборах президента Ирана после подсчета 8, 37 млн голосов. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на данные иранской избирательной комиссии.

По информации избиркома, Саид Джалили набирает 3,5 млн голосов, Масуд Пезешкиан — 3,3 млн. Остальные кандидаты — Багер Галибаф и Мостафа Пурмохаммади — не преодолели рубеж в 100 тысяч голосов.

28 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков.

Накануне дня старта голосования с выборов снялся мэр Тегерана Алиреза Закани, который попросил двух наиболее популярных политиков от лагеря консерваторов — Джалили и Галибафа — объединить усилия против реформиста Пезешкияна.

14-е выборы главы государства стали внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее в МИД РФ назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.

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