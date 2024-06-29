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Бывший министр здравоохранения Ирана лидирует на выборах президента страны

Пезешкиян удерживает лидерство на выборах президента Ирана

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WANA/Reuters

Экс-глава Минздрава Ирана Масуд Пезешкиян продолжает удерживать лидерство на внеочередных президентских выборах в Иране после подсчета 5,8 млн голосов. Об этом сообщил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.

Главным конкурентом Пезешкияна, который к этому времени набрал 2,4 млн голосов, по-прежнему остается представитель духовного лидера Ирана в Совбезе республики Саид Джалили, за которого проголосовали 2,408 млн иранцев. На третьем месте находится спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф с 780 тыс. голосов.

До этого в Иране завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов.

28 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков. Он отметил, что день выборов — день радости для него и иранцев. Он порекомендовал гражданам серьезно отнестись к вопросу голосования и участвовать в политическом событии.

Накануне дня старта голосования с выборов снялся мэр Тегерана Алиреза Закани, который попросил двух наиболее популярных политиков от лагеря консерваторов — Джалили и Галибафа — объединить усилия против реформиста Пезешкияна.

14-е выборы главы государства стали внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.

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