В США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты

У антироссийских санкций имеется лишь краткосрочный эффект, в связи с чем они могут быть вскоре сняты. Об этом РИА Новости заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде <...> Санкции будут сняты, и вещи в России вернутся к своему нормальному положению», — заявил Роджерс, комментируя недавно введенные американскими властями ограничения против Московской фондовой биржи.

Инвестор пояснил, что ключевая задача этих санкций состоит в том, чтобы ограничить инвестиции в ту или иную страну — но никогда в истории подобные санкционные режимы не длились вечно.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятый Евросоюзом 14-й пакет антироссийских санкций, заявила, что Россия, несмотря на все новые санкции Евросоюза, продолжит снабжать мировые рынки продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продукты питания.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.