Назван кандидат, лидирующий на выборах президента Ирана

Бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян лидирует на внеочередных президентских выборах в Иране после подсчета более 2,37 млн голосов. Об этом сообщил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.

По словам Эслами, на текущий момент Пезешкиян набрал 973 052 голосов. Его главным соперником становится представитель духовного лидера Ирана в Совбезе республики Саид Джалили, у которого 963 615 голосов. Пока на третьем месте находится спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф с 341 тысячей голосов.

До этого в Иране завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов.

28 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков. Он отметил, что день выборов — день радости для него и иранцев. Он порекомендовал гражданам серьезно отнестись к вопросу голосования и участвовать в политическом событии.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.