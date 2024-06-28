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В МИД РФ отреагировали на доклад Госдепа о вероисповедании в России

МИД РФ: доклад Госдепа о вероисповедании в РФ отражает деградацию связей с США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Доклад Государственного департамента Соединенных Штатов о вероисповедании в России демонстрирует глубокую деградацию российско-американских связей. Об этом заявил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что деградация отношений произошла по вине американцев. Аскальдович подчеркнул, что чиновники из Вашингтона уделяют большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости.

Дипломат заявил, что иметь собственные законы является прерогативой России. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена прислушиваться к «заокеанским знатокам, проповедующим сомнительные эталоны и стандарты».

27 июня посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты тщетно стремятся к поощрению внесения разлада между религиями и этносами в России. Таким образом российский дипломат прокомментировал ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире, в котором содержатся нападки на Россию в этом вопросе.

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