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Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Глава СК Бастрыкин предложил изучить вопрос отмены моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), он рассказал о росте числа особо жестоких преступлений.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь», — отметил он

Также Бастрыкин назвал себя сторонником смертной казни.

Накануне, выступая на форуме Бастрыкин посетовал, что уголовные дела о миграционных преступлениях СК возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения.

Кроме того, резонансными стали слова Бастрыкина на ПМЮФ о Госдуме. В диалоге с депутатом Сарданой Авксентьевой он поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Бастрыкин в ответ назвал Госдуму «Государственной дурой». Это не понравилось самим депутатам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.

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