Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), он рассказал о росте числа особо жестоких преступлений.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь», — отметил он

Также Бастрыкин назвал себя сторонником смертной казни.

Накануне, выступая на форуме Бастрыкин посетовал, что уголовные дела о миграционных преступлениях СК возбуждает по несколько раз из-за того, что прокуратура отменяет такие решения.

Кроме того, резонансными стали слова Бастрыкина на ПМЮФ о Госдуме. В диалоге с депутатом Сарданой Авксентьевой он поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются. Бастрыкин в ответ назвал Госдуму «Государственной дурой». Это не понравилось самим депутатам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.