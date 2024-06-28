Президента Грузии Зурабишвили назвали «куклой» радикальной оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили превратилась в «куклу» оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая в свою очередь является «куклой иностранных политических групп». Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит газета «Взгляд». Также он обвинил главу республики в «регулярных нарушениях конституции».

Парламентарий также подчеркнул, что если бы в феврале 2022 года Грузией руководила оппозиция, она «отправила бы бойцов на Украину» и «ввела бы санкции против России».

«Наша страна сегодня была разрушенной как физически, так и экономически», — сказал председатель парламента Грузии.

До этого Папуашвили заявлял, что единственный друг Грузии — ее собственный народ. По его словам, «Европа очень нерелевантно поступает с Грузией в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

В частности, в Грузии «тайно финансируют политические партии и радикальные группы, происходит вмешательство в политические процессы», отметил парламентарий.

Ранее премьер Грузии обвинил Зурабишвили в провокации.