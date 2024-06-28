Германия призвала немецких журналистов уехать из России

Журналистам ФРГ следует рассмотреть возможность отъезда из России, заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер в ходе брифинга кабинета министров на вопрос о зеркальных мерах, предпринимаемых против журналистов немецких медиа в РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сказал он.

8 июня депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми. Она продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства. Петерсен уже исключена из гамбургской фракции АдГ, сейчас идет процесс исключения из партии.

После этого Петерсен получила мандат на местных выборах в Гамбурге.

Ранее сообщалось, что АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте.