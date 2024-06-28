Американист усомнился в том, что второй тур дебатов в США состоится

Дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом продемонстрировали полный упадок сил действующего американского лидера. На это в беседе с газетой «Взгляд» обратил внимание американист Малек Дудаков. Победа Трампа, по словам эксперта, оказалась безусловной.

«Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», — предположил Дудаков.

По его мнению, основной целью Трампа было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. От Байдена же требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось.

В США прошел первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Они продлились чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы оппоненты не переругались. Впрочем, без взаимных оскорблений все равно не обошлось. О том, что обсуждали стороны и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвали «исторической трагедией» возможное возвращение Трампа в Белый дом.