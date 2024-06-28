Две страны отказались от решения ЕС передавать Украине доходы от активов РФ

Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к решению о передаче Украине доходов от активов России. Об этом стало известно из заявления главы дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, передает ТАСС.

По словам Борреля, к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины присоединились страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, в числе которых Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Глава европейской дипломатии отметил, что к данному решению также присоединились государства — члены европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

25 июня Боррель заявил, что Евросоюз утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России.

До этого глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот утверждала, что доходы от российских активов пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

27 июня представитель Российской Федерации по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявлял, что Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.