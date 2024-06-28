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Зрители CNN присудили Трампу победу на дебатах

Почти 70% опрошенных CNN зрителей посчитали Трампа победителем дебатов

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Brian Snyder/Reuters

Большинство опрошенных американским телеканалом CNN зрителей считают, что Дональд Трамп выиграл предвыборные дебаты с Джо Байденом. Результаты опроса опубликованы на сайте телеканала.

Отмечается, что Трамп показался более убедительным 67% людей, прошедших опрос CNN. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост. Схожую позицию после дебатов высказал конгрессмен Пол Госар, который заявил, что Байден не может быть лидером Штатов, если принимать во внимание состояние его умственных способностей.

Дебаты Трампа и Байдена прошли в ночь на 28 июня. Во время них кандидаты обсудили проблемы во внутренней и внешней политике США и обменялись колкостями. Трамп обвинил Байдена в желании развязать третью мировую войну и предложил ему пройти тест на умственные способности. Байден в ответ назвал Трампа неудачником.

Ранее стало известно, сколько раз Трамп и Байден упомянули Путина на дебатах.

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