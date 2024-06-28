Колокольцев потребовал от ООН реакции на удар по мирным жителям в Севастополе

Россия ждет от ООН оценки удара Вооруженными силами Украины американской баллистической ракетой ATACMS по мирным жителям в Севастополе. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — заявил Колокольцев на полях сессии IV саммита руководителей органов полиции государств — членов ООН.

Севастополь 23 июня подвергся удару со стороны украинских войск. Бойцы ВСУ выпустили в направлении города пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Часть удалось сбить, но одна из ракет взорвалась над пляжем в Учкуевке, где в этот момент отдыхали люди.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе будет усилена группировка сил противовоздушной обороны (ПВО), которая прикрывает от ударов ВСУ.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.