В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

Руководитель министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в Российскую Федерацию мог стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Он не исключил, что поездка Арсе в Россию могла вызвать реакцию в государствах, находящиеся в оппозиции к БРИКС, которые в течение длительного времени доминировали над Боливией и снова хотят иметь политический контроль в стране, чтобы разграбить государственные ресурсы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой, в котором решительно осудил попытки военного госпереворота в стране.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее МИД России осудил попытку переворота в Боливии и выразил поддержку власти страны.