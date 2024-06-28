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У ООН нет нареканий по подготовке Россией миротворцев

Колокольцев заявил об отсутствии нареканий у ООН по подготовке РФ миротворцев

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия выполняет все взятые на себя обязательства по подготовке специалистов для участия в миротворческих миссиях. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

Министр отметил, что нареканий на подготовку сотрудников всероссийским институтом повышения квалификации нет.

«Руководители ООН, и наши коллеги, занимающие те или иные должности в этой международной организации, не высказывают нам никаких нареканий по поводу подготовки этих специалистов», — заявил Колокольцев.

По его словам, на текущий момент 41 сотрудник органов внутренних дел РФ принимает участие в миссиях в зонах вооруженных конфликтов, из них 12 — женщины.

Накануне Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, США, чтобы принять участие в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций.

Министр призвал дать оценку со стороны ООН ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму 23 июня.

22 июня Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил, что российская сторона сталкивается с попытками исключить ее из Интерпола.

Ранее в МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов.

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