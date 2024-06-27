Посол обвинил США в поддержке межнациональной розни в России

Соединенные Штаты тщетно стремятся к поощрению внесения разлада между религиями и этносами в России. Об этом ТАСС заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий. Всем известно, к чему приводит мнимая забота администрации о соблюдении свободы вероисповедания», — заявил Антонов.

Таким образом российский дипломат прокомментировал ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире, в котором содержатся нападки на Россию в этом вопросе.

До этого члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) решительно осудили теракт в Дагестане.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее в Дагестане арестовали братьев Омаровых.