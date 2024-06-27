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Минобороны Боливии: попытку переворота могли вызвать извне

Глава Минобороны Боливии Новильо: попытку переворота могли вызвать извне

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Juan Karita/AP

Попытка переворота в Боливии могла быть спровоцирована извне и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Эдмундо Новильо.

«Мы не исключаем, что все это было продиктовано, подстегнуто внешними интересами. По отношению к нашей стране всегда присутствовал интерес контролировать политическую силу, чтобы разграбить природные ресурсы. В настоящее время (основной) интерес — это литий», — заявил глава Минобороны.

Новильо заявил, что власти анализируют все прежние действия и заявления генерала Хуана Хосе Суниги, подчеркнул министр.

27 июня глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку руководству Боливии и осудил вспыхнувший 26 июня мятеж в стране. Накануне сторонники недавно отправленного в отставку с поста командующего армией Хуан Хосе Суньиги осадили правительственный дворец в Ла-Пасе.

Мятеж подавил президент Луис Арсе, который произвел перестановки в командовании вооруженных сил и призвал боливийцев выйти на площадь. Попытку переворота осудили в Евросоюзе и ООН, а также президенты Кубы и Венесуэлы.

Ранее посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Боливию.

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