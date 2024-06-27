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Губернатор Севастополя заявил, что власти Украины «потеряли берега»

Развожаев заявил, что ВСУ могут снова попытаться ударить по Севастополю

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова попытаться нанести удар по Севастополю. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, это может произойти, поскольку «украинский режим потерял всякие берега» и «любые ограничители». Чиновник отметил, что у властей Украины нет «никаких стопов».

«Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности», — добавил он.

23 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека, еще четверых спасти не удалось.

После обстрела водолазы обнаружили у пляжа в Севастополе неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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