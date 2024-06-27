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НАТО объявило о новой инициативе по координации помощи Украине

НАТО начало работу над новой инициативой по координации помощи Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО работают над новой инициативой, направленной на координацию поставляемой Украине помощи, она будет вынесена на обсуждение на предстоящем саммите в Вашингтоне. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы в НАТО прорабатываем новую инициативу, которая позволит альянсу координировать ту помощь, которая поступает на Украину, а также координировать тренировочный процесс, который многие страны осуществляют в индивидуальном порядке в течение последних месяцев», — рассказала постпред США при НАТО.

При этом она не подтвердила, что речь идет именно о создании новой структуры. Как отметила дипломат, данная инициатива будет вынесена на рассмотрение на саммите НАТО в Вашингтоне, который запланирован на начало июля.

26 июня газета NYT писала, что Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, но там могут объявить о создании миссии альянса в Германии для координации всех видов помощи ей.

До этого кандидат в сенаторы США Сэйр назвала «абсурдной» идею пригласить Украину в НАТО.

Ранее в США объяснили, почему надежды Украины на вступление в НАТО несбыточны.

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