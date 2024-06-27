Зеленский пообщался с Орбаном менее минуты перед саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе провели короткий разговор, длившийся менее минуты. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

На кадрах запечатлено, как перед началом мероприятия Виктор Орбан подошел к Владимиру Зеленскому, после чего они поздоровались и пообщались менее минуты.

8 мая Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили отношения между двумя странами, а также мирное урегулирование украинского конфликта.

Во время беседы Орбан подтвердил готовность Будапешта «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Также стороны договорились продолжить двусторонние консультации.

До этого Орбан заявил, что страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам. Он напомнил о 1990-х годах, когда европейцев встретили в России с распростертыми объятиями и разрешили внедриться в российскую экономику». Орбан обратил внимание, что Запад уже тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но русские успели взять «все в свои руки».

Ранее в Европарламенте призвали отменить председательство Венгрии в ЕС.