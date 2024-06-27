В Боливии провалилась попытка переворота

Полиция арестовала генерала Хуана Хосе Суньигу, который попытался осуществить переворот в Боливии, — всего через несколько часов после того, как военные окружили президентский дворец в Ла-Пасе и попытались штурмовать его.

В среду вечером подразделения под командованием генерала, уволенного с поста командующего боливийской армией всего днем ​​ранее, заняли главную площадь Мурильо столицы Ла-Паса. Суньигу заявил, что цель военных — восстановление демократии в стране, а также также пообещал освободить из тюрем политзаключенных.

Бронетехника протаранила ворота дворца, и солдаты пытались ворваться в правительственные учреждения.

«Вооруженные силы намерены перестроить демократию, сделать ее настоящей демократией, а не той, которой управляют одни и те же люди на протяжении 30-40 лет», — говорил Суньига, стоя у президентского дворца в окружении солдат и танков.

Несколько часов спустя президент Луис Арсе призвал общественность «мобилизоваться» в защиту демократии, вышел навстречу Суньиге в переполненном коридоре дворца и приказал отвести своих солдат и отступить.

После того, как на Суньигу надели наручники и посадили в полицейскую машину, Арсе поднял над головой сжатый кулак в знак толпе, собравшейся у президентского дворца, давая понять, что попытка переворота потерпела крах.

Во время ареста Суньига утверждал, однако, не предоставив доказательств, что действовал по указанию Арсе.

Днем 27 июня правоохранительные органы Боливии арестовали по меньшей мере десять военнослужащих, причастных к организации попытки государственного переворота в республике, заявил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо дель Карпьо.

Ранее в Боливии раскрыли, какое наказание получит организатор госпереворота.