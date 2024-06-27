Посол заявил, что США и Китай остаются соперниками

США и Китай остаются системными соперниками, их отношения можно назвать очень конкурентными. Об этом заявил посол США в КНР Николас Бернс в интервью Bloomberg.

«Это очень конкурентные отношения. США и КНР — системные соперники», — заявил дипломат. При этом он отметил, что сейчас отношения относительно более стабильны, чем год назад.

«Мы начали вести переговоры на самом высоком военном уровне, что очень важно для сохранения стабильности», — сказал Бернс.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце апреля заявил, что стабилизация китайско-американских отношений достигнута с большим трудом. Агентство пишет, что с тех пор в Пекине побывало много американских дипломатов, которые пытались наладить контакты с Китаем. Но то же время у них возникали новые разногласия, в том числе из-за резкого роста дешевого китайского экспорта.

До этого США попросили Китай побудить Россию начать диалог о мире с Украиной.

Ранее в Минобороны Китая посоветовали США «приготовиться к аду».