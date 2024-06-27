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Политолог оценил заявления о риске краха Польши из-за Украины

Политолог Дудчак: Россия не угрожает Польше, но Запад повышает градус конфликта

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Shutterstock

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире «Радио 1» прокомментировал заявления о риске краха Польши из-за Украины и проамериканского курса. Эксперт подчеркнул, что Москва не угрожает Варшаве, однако общие действия Запада могут привести к мировому конфликту.

«Поляки правильно делают, что переживают. Россия не угрожает Польше, но Запад постоянно повышает градус этого конфликта и готовится к большой войне, по крайней мере изображает это. Они приводят нас, если не в состояние боевой готовности, то, как минимум, уделяют внимание своему ядерному потенциалу», — отметил эксперт.

Он добавил, что Польша, поставляя оружие Киеву, отправляя наемников в помощь ВСУ, сама принимает участие в боевых действиях.

В конце июня обозреватель Эугениуш Зинкевич написал в статье для для издания Myśl Polska о том, что проамериканский курс польских властей и возможность расширения украинского конфликта на территорию Польши могут привести к ликвидации государства в будущем.

Он отметил, что в результате «наивной приверженности нашим атлантическим спасителям» Польша сама начала считать себя сверхдержавой.

До этого агентство Associated Press сообщило, что ВС Польши предлагают гражданам поучаствовать в летней программе «Каникулы с армией». В программу на случай возможного конфликта с Россией входит военная подготовка с выплатой жалования для поляков от 18 до 35 лет.

Ранее страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.

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