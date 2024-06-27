Foreign Affairs назвал неожиданное последствие победы Трампа

Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа на выборах может привести к выводу американских военных из Южной Корее, что должно привести к изменениям в ядерном балансе в странах Азии. Об этом написал вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Трамп может также вывести американских солдат из Южной Кореи... Такой сценарий почти наверняка приведет к развитию ядерного потенциала всего Корейского полуострова», — написал Чха.

До этого агентство Bloomberg написало, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в этом году подпишут соглашение о партнерстве, направленное на противодействие ядерной «угрозе» со стороны КНДР. Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что вскоре встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы подписать соответствующий документ. По его словам, приоритетом будет «создание системы, позволяющей более эффективно, оперативно и слаженно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи».

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит порицания Пхеньяна в СБ ООН.