В СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.

«Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — отмечается в сообщении.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил граждан России, когда назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Инцидент произошел на Петербургском международном юридическом форуме. Там Бастрыкин вступил в диалог с депутатом Сарданой Авксентьевой, у которой поинтересовался, планируют ли парламентарии принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Ему ответили, что проблемой занимаются.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша «Государственная дура», — заявил глава СК.

Ранее депутат Попов резко отреагировал на слова Бастрыкина о «Государственной дуре».