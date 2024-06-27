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Узбекистан и РФ подписали протокол о вступлении в силу соглашения о строительстве АЭС

Узатом: РФ и Узбекистан подписали соглашение о строительстве шестиблочной АЭС

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РФ и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу контракта на строительство шестиблочной АЭС малой мощности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале компания «Узатом».

«Подписи в документе поставили директор дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков», — говорится в пресс-релизе.

Соглашение о строительстве АЭС было подписано 27 мая 2024 года. 26 июня на площадке атомной электростанции малой мощности (АСММ) состоялся первый Штаб по сооружению АЭС, в работе принял участие заместитель главы Росатома Андрей Петров.

На заседании штаба было анонсировано начало работ по созданию инфраструктуры для АЭС осенью 2027 года.

До этого правительство РФ сообщало, что «Росатом» построит в Узбекистане несколько АЭС малой мощности.

В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками большой мощности на 2,4 ГВт предполагается возведение малых атомных электростанций, в составе которых будет до шести энергоблоков по 55 МВт каждый. В их основу будет положен российский проект водо-водяного энергетического реактора.

Ранее Токаев раскрыл, когда в Казахстане пройдет референдум о постройке АЭС.

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