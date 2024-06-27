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В Совбезе РФ объяснили планами уничтожения славян поддержку Финляндией Киева

Нургалиев: Финляндия хочет уничтожить славян и взять реванш за 1944 год

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Виктор Толочко/РИА Новости

Власти Финляндии оказывают поддержку неонацистскому режиму в Киеве, поскольку лелеют планы по уничтожению славян. Об этом сообщает первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в своей статье, опубликованной на сайте Совбеза.

По словам автора, Финляндия вступает в антироссийские альянсы, чтобы взять реванш за разгром в 1944 году своих войск, воевавших на стороне фашистской Германии против Красной армии.

В статье отмечается, что почти 80 лет Россия и Финляндия пытались вести дружелюбную политику, основанную на взаимопонимании и взаимном сотрудничестве.

«Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть «прорубленное» Петром Первым «окно в Европу». В расчете на реванш входит в антироссийские альянсы. Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим», — пишет Нургалиев.

20 июня Финляндия опубликовала доклад по внешней политике и политике безопасности, где сообщается, что страна полностью остановила развитие отношений с Россией из-за конфликта на Украине, сохранив контакты только в ключевых, жизненно важных сферах.

Ранее Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории.

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