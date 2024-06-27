В МИД РФ указали на необходимость сохранения женевских дискуссий по Закавказью

Замглавы Михаил Галузин в ходе пресс-конференции в Женеве заявил, что женевские дискуссии по Закавказью обязательно необходимо сохранить. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос переноса не означает отрицание нами формата Международных дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье как такового. Формат должен безусловно быть сохранен», — пояснил дипломат.

Галузин добавил, что формат женевских дискуссий является единственным форматом, где может быть организован прямой диалог «между Тбилиси с одной стороны и Сухумом и Цхинвалом с другой».

Дипломат уточнил, что Россия будет стремиться достичь консенсуса по переносу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в место, удобное для всех участников, так как площадка перестала быть комфортной для России и её союзников, ведь Швейцария утратила свой нейтральный статус по отношению к России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия намерена перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук говорил, что Грузия все больше осознает нежелание быть плацдармом для угроз России.