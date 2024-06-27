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«Процитировал людей»: в Госдуме объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат Авксентьева не обиделась на Бастрыкина за фразу «Государственная Дура»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) поинтересовался работой Госдумы в связи с проблемой мигрантов и назвал ее «Государственной дурой». Депутат Сардана Авксентьева, отвечавшая в тот момент на вопрос главы СК, не приняла его фразу на свой счет. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что разделяет недовольство Бастрыкина по поводу не принятия законов о мигрантах.

«Я не приняла это на свой счет, так что какие тут обиды? Бастрыкин же процитировал людей, а люди и не такое пишут. Я разделяю недовольство Бастрыкина скоростью принятия законов в сфере миграции. Это сигнал, который нужно принять во внимание всему парламенту. «Новые люди» со своей стороны внесли не одну инициативу в сфере миграции и безопасности — о наказании мигрантов за домогательства, о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. Но очевидно, что здесь нужны комплексные решения на уровне государства», — сказала Авксентьева.

Во время своего выступления Бастрыкин поинтересовался, планируют ли депутаты Госдумы принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Один из депутатов ответил ему, что в нижней палате занимаются этой проблемой.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин.

До этого глава СК рассказал, что 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, отправились в зону спецоперации. По его словам, там иностранцы нужны, чтобы рыть окопы и создавать укрепления. Глава СК также отметил, что более 30 тысяч человек «отловили» и поставили на воинский учет.

Ранее Бастрыкин заявил, что работодатели при найме мигрантов на работу должны руководствоваться вопросами национальной безопасности.

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