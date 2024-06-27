Заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану, связано в первую очередь с тем, что премьер-министр республики Никол Пашинян потерял доверие всей армянской диаспоры, которая на сегодняшний день поддерживает архиепископа Баграта. Такое мнение в разговоре с Tsargrad.tv высказала политолог-востоковед Карине Геворгян.

Эксперт отметила, что западным кураторам нынешней власти в Армении такой конфликт с диаспорой не нравится, потому делается попытка представить Россию, как «опасного армянофобского монстра».

«Вот весь расклад», — объяснила Геворгян.

Накануне Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану.

По словам политика, Ереван вел боевые действия с Баку в момент, когда находился в полной зависимости от Москвы. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы.