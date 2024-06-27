Востоковед оценил слова секретаря Совбеза Армении о сдаче Россией Карабаха

Руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном взяло жесткий курс на Запад. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя заявление секретаря Совбеза республики Армена Григоряна о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. По мнению эксперта, подобные высказывания носят исключительно провокационный характер.

Политолог напомнил, что Нагорный Карабах передал сам Пашинян, заявив, что это территория Азербайджана.

«Поэтому к этому надо относиться так. Специально дистанцироваться, показать, что это действия провокационного характера. Не более того», — сказал Багдасаров.

Накануне Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану.

По словам политика, Ереван вел боевые действия с Баку в момент, когда находился в полной зависимости от Москвы. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Армении заявили, что скоро могут провести референдум о вступлении в ЕС.