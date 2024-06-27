В Грузии парламентарии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет ТАСС.

За принятие законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Оппозиция не принимала участие в голосовании, поскольку бойкотировала заседание.

Законопроект предусматривает установление запрета на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, а также на усыновление детей гомосексуальными парами. Также нормативный акт предполагает введение запрета на хирургические операции по смене пола и уголовное наказание за такие деяния в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет. Пропаганда ЛГБТ в учебных заведениях будет караться для физических лиц штрафом в размере 1,5 тысяч лари, а для юридических — четыре тысячи лари.

Кроме того, запрет распространяется на демонстрацию интимных однополых сцен по телевидению, распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях и демонстрации, направленные на популяризацию темы ЛГБТ.

До этого председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия не будет следовать призыву Венецианской комиссии Совета Европы об остановке обсуждения запрета пропаганды «Международного общественного движения ЛГБТ».

Ранее группа Massive Attack отказалась выступать в Грузии в знак поддержки оппозиции.