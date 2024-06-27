В Кремле пообещали ответ на попытки Запада победить Россию

Россия намерена ответить на попытки западных стран нанести ей стратегическое поражение в зоне конфликта на Украине, власти просчитывают разные варианты реакции на подобные действия США и стран Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Когда страны Запада открыто декларируют, что их задачей является поражение России, то это не может не вызывать ответную реакцию Москвы», — отметил он, комментируя слова замглавы МИД Сергея Рябкова о возможности понижения уровня дипломатических отношений с западными государствами.

Представитель Кремля добавил, что в качестве ответной реакции Москва «просчитывает разные варианты». Однако Песков не стал прямо говорить, о каких именно шагах может идти речь.

«Никаких решений на этот счет пока не принималось», — резюмировал Песков. При этом он также указал на то, что сейчас «растет вовлечение стран коллективного Запада в украинский конфликт».

В связи с этим, заключил пресс-секретарь, у России нет другого варианта, как рассматривать потенциальные ответы на действия США и европейских государств.

Рябков в интервью «Известиям», вышедшем в ночь на 27 июня, рассказал, что МИД России действительно рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений в том числе с США.

Ранее Украина раскрыла, что сорвало переговоры с Россией в 2022 году.